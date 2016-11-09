Жителю Луцка, который взорвал гранату возле развлекательного заведения, объявили о подозрении

По информации пресс-службы, 18 сентября ночью на проспекте Свободы в Луцке прогремел взрыв. В результате взрыва гранаты Ф-1 были повреждены четыре легковых автомобиля: "Лексук 570", "Смарт", "Мерседес С500" и "Ауди-80".

Мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. В частности, за совершение краж (ч. 5 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины) и за похищение, присвоение, вымогательство документов, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Решается вопрос об объявлении гражданину подозрения за совершение краж из квартир жителей города Луцк.