Жителю Луцька, який підірвав гранату біля розважального центру, оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Поліція оголосила про підозру раніше судимому 36-річному чоловіку, який підірвав гранату поблизу розважального закладу в Луцьку. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Волинській області.
За інформацією прес-служби, 18 вересня вночі на проспекті Волі у Луцьку пролунав вибух. У результаті вибуху гранати Ф-1 було пошкоджено чотири легкові автівки: “Лексук 570”, “Смарт”, “Мерседес С500” та “Ауді-80”.
Чоловіку оголосили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Відомо, що підозрюваного громадянина вже притягували до кримінальної відповідальності. Зокрема, за вчинення крадіжок ( ч. 5 ст. 185 Кримінального Кодексу України) та за викрадення, привласнення, вимагання документів, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем ( ч. 3 ст. 357 КК України).
Наразі вирішується питання щодо оголошення громадянину підозри за скоєння крадіжок із помешкань жителів міста Луцьк.