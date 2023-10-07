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Жертвами атаки ХАМАС в Израиле стали по меньшей мере 22 человека

Жертвами атаки ХАМАС в Израиле стали по меньшей мере 22 человека

Киев • УНН

 • 727090 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. По меньшей мере 22 человека погибли в Израиле в результате масштабной внезапной атаки ХАМАС, сообщили в экстренной службе, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, служба экстренной помощи Маген Давид Адом сообщает, что по меньшей мере 22 человека были убиты с начала атаки группировки ХАМАС.

Высокопоставленный чиновник службы экстренной помощи Израиля намекнул в интервью израильскому общественному радио, что число погибших в настоящее время превышает официальную цифру 22, отмечает The Guardian.

По данным Министерства здравоохранения страны, в израильские больницы поступило 545 человек.

Израильские СМИ сообщают о десятках израильтян в заложниках. Ведь из сектора Газа боевики проникли в ряд общин на юге страны.

Как пишет The Guardian, израильтяне звонят в местные новости из-за опасений, что родственники были взяты в заложники.

Появилось несколько видео, на которых изображена пожилая израильская женщина в Газе. 

Several videos surfacing that appear to show an elderly Israeli woman inside Gaza. Israeli media reporting dozens of Israelis hostage. Woman filming says "welcome sister"; woman on golf cart seems in shock/does not appear to understand what is happening pic.twitter.com/Whz4qdAck9

— Bethan McKernan (@mck_beth) October 7, 2023

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Кроме того, тысячи ракет были выпущены по центру и югу страны. Нападение длится примерно с 6:30 утра по местному времени.

ЦАХАЛ опубликовал кадры ударов по Газе в ответ на атаку ХАМАС. По данным военного источника издания The Times of Israel, самолеты сбросили более 16 тонн боеприпасов.

Несколько батальонов постоянной армии были развернуты на границе с сектором Газа, военные сосредотачивают большинство своих усилий на борьбе с группами ХАМАС, которые все еще находятся на территории Израиля, пишет издание.

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר במספר מוקדים מטרות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

דובר צה"ל שב ומבקש מהציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, המצילות חיים.

תיעוד מהתקיפות מוקדם יותר: pic.twitter.com/pnxdRyv4Un

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023

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Дополнение

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Израильский канал 12 сообщает, что по меньшей мере 280 человек были ранены в Израиле, 30 из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

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