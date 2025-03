Жертвами атаки ХАМАС в Ізраїлі стали щонайменше 22 людини

Деталі

Згідно з повідомленнями івритомовних ЗМІ, служба екстреної допомоги Маген Давид Адом повідомляє, що щонайменше 22 людини були вбиті з початку атаки угруповання ХАМАС.

Високопоставлений чиновник з екстреної служби Ізраїлю натякнув в інтерв'ю ізраїльському суспільному радіо, що кількість загиблих наразі перевищує офіційну цифру 22, зазначає The Guardian.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, до ізраїльських лікарень поступило 545 осіб.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють про десятки ізраїльтян у заручниках. Адже з сектору Газа бойовики проникли в низку громад на півдні країни.

Як пише The Guardian, ізраїльтяни дзвонять у місцеві новини із занепокоєнням, що родичі були взяті в заручники.

З’явилося кілька відео, на яких зображена літня ізраїльська жінка в Газі.

Several videos surfacing that appear to show an elderly Israeli woman inside Gaza. Israeli media reporting dozens of Israelis hostage. Woman filming says "welcome sister"; woman on golf cart seems in shock/does not appear to understand what is happening pic.twitter.com/Whz4qdAck9

— Bethan McKernan (@mck_beth) October 7, 2023

Окрім того, тисячі ракет були випущені по центру та півдню країни. Напад триває приблизно з 6:30 ранку за місцевим часом.

ЦАХАЛ опублікував кадри ударів по Газі у відповідь на атаку ХАМАС. За даними військового джерела видання The Times of Israel, літаки наразі скинули понад 16 тонн боєприпасів.

Кілька батальйонів постійної армії було розгорнуто на кордоні з сектором Газа, військові зосереджують більшість своїх зусиль на боротьбі з групами ХАМАС, які все ще перебувають на території Ізраїлю, пише видання.

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר במספר מוקדים מטרות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.



דובר צה"ל שב ומבקש מהציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף, המצילות חיים.



תיעוד מהתקיפות מוקדם יותר: pic.twitter.com/pnxdRyv4Un

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 7, 2023

Доповнення

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані.

Окрім того, десятки терористів проникли в низку міст на півдні країни.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.