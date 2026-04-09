Зеленский убежден в возобновлении отложенных трехсторонних переговоров с россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с россией отложены, но убежден в их возобновлении, о чем сказал в интервью Rai, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Соединенные Штаты с достигнутым результатом по прекращению огня с Ираном, заявив, что это "облегчит разрешение этого энергетического кризиса". В эксклюзивном интервью корреспонденту Rai Radio Зеленский, однако, подчеркнул, что "поддержка Украины, в частности, поставками оружия, должна продолжаться".

Президент Украины добавил, что Соединенные Штаты "больше сосредоточились на Ближнем Востоке", и что по этой причине "трехсторонние переговоры с россией отложены". "Но мы возобновим их...", – заверил он.

