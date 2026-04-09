Все права защищены. © 2007 — 2026

Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом

Киев • УНН

 • 4344 просмотра

Президент готов к переговорам за пределами Украины и рф. Он объяснил риски сдачи Донбасса и невозможность проведения выборов во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой кремля владимиром путиным, о чем сказал в интервью Rai, пишет УНН.

Я готов встретиться с путиным. Конечно, не в москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест, где это можно сделать. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах, где угодно

- сказал Зеленский.

О Донбассе

Относительно Донбасса Зеленский заявил: "Мы не можем просто обсуждать передачу Донбасса. Если мы оставим Донбасс россиянам, они оккупируют наши лучше всего защищенные места без каких-либо потерь. Строительство новых линий укреплений может занять год, полтора. Они могут атаковать Харьков и другие города, которые вносят большой вклад в наш ВВП. И будет раскол в обществе. А любой раскол - это ключевая цель путина и разрушение нашей независимости".

Относительно Донбасса до войны Зеленский говорит: "Ошибки, безусловно, были, каждый делает ошибки. Нам пришлось бы вернуться к 1990-м, затем к началу 2000-х, но путин все равно нашел бы повод для оккупации Украины".

О переговорах и гарантиях безопасности

Зеленский приветствовал Соединенные Штаты с прекращением огня с Ираном. "Это облегчит решение этого энергетического кризиса. В любом случае, поддержка Украины, в частности поставки оружия, должна продолжаться. Соединенные Штаты больше сосредоточивались на Ближнем Востоке, поэтому трехсторонние переговоры с россией были отложены. Но мы возобновим их..." - указал Президент.

Зеленский также высказался относительно гарантий безопасности: "Какие гарантии безопасности мы имеем, если россия решит снова наступать? Возможно, она не сделает этого сразу, или, возможно, она снова нападет через два-три года. Мы также хотим, чтобы гарантии безопасности включали присутствие Европы и США".

О выборах

Относительно выборов Зеленский заявил: "Проведение выборов сейчас противоречит нашему закону. Во-вторых, нам нужно обеспечить безопасность людей, солдат, которые должны голосовать. Как мы можем это сделать под атакой?"

О санкциях

Относительно санкций Зеленский указал: "Мы знаем, сколько нефти россия продала, несмотря на санкции. Мы, однако, надеемся, что Соединенные Штаты скоро их возобновят".

Зеленский ожидает возвращения санкций, снятых с рф на время войны в Заливе08.04.26, 22:19 • 4434 просмотра

О Трампе

Зеленский подытожил о Трампе: "У кого лучшие отношения с Трампом, чем у меня? Я думаю, что у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих людей, кто говорит ему, что думает. Немногие люди могут сказать президенту Соединенных Штатов, что он не всегда прав. Нам нужна поддержка от Соединенных Штатов, не только в военном плане. Им также нужны мы и наш опыт, приобретенный за эти годы войны".

Юлия Шрамко

