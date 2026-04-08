Зеленский ожидает возвращения санкций, снятых с рф на время войны в Заливе

Киев • УНН

 • 1304 просмотра

Президент поддержал дипломатию в отношении Ирана из-за положительного влияния на энергорынки. Снижение цен на нефть и разблокирование пролива ограничат доходы россии.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал дипломатическую инициативу по деэскалации конфликта с Ираном, подчеркнув положительное влияние прекращения огня на мировые энергетические рынки. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня США перешли к дипломатии в ситуации вокруг Ирана, и мир это поддерживает. Прекращение огня всегда добавляет возможностей дипломатии и должно предшествовать настоящему окончанию войны. Украина с такой же позицией всегда подходила к войне этой – России против Украины. Конечно, непросто это реализовать, и сейчас на Ближнем Востоке еще нужны усилия, чтобы стабилизировать прекращение огня, чтобы оно сработало. Но в конце концов цель у всех должна быть одна, а именно – больше безопасности. Уже даже объявление о прекращении огня позволило рынкам отреагировать позитивно – цена нефти снизилась. Это одновременно правильный сигнал в отношении россии – что кроме наших дальнобойных санкций другие инструменты также будут работать 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что сейчас фактически не может быть поводов уменьшать санкционное давление, добавив, что ранее об этом говорили как о якобы необходимости ослабить проблемы на мировом рынке нефти

И если удастся разблокировать Ормузский пролив – а это глобальная необходимость, – российские нефтяные доходы должны и в дальнейшем снижаться. Нефть питает российскую войну и делает россию уверенной в себе. И именно поэтому россияне так вкладывались в поддержку иранского режима, пытались затянуть ту войну. Война никому не нужна. И важно, чтобы теперь не только страны Ближнего Востока, не только Залив, но и Европа, и другие ключевые части мира сделали правильные выводы, именно выводы по безопасности, после того, что произошло. Нужно больше двустороннего взаимодействия по безопасности между странами – с теми, кто действительно умеет защищать жизнь. Нужно больше координации со своими соседями и больше взаимодействия на региональном уровне: помогая соседям, помогаешь себе. Нужно действительно решительно защищать базовые ценности нормальной жизни – инструменты для этого есть, – и в том числе защищать свободное мореплавание 

- добавил Президент. 

Глава государства отметил, что сейчас весь мир увидел, насколько каждая страна зависит от того, что происходит в одном регионе, а стоимость жизни от этого зависит – все цены на базовые энергоресурсы.

Не стоит проверять, что будет, если какой-то другой критический регион потеряет безопасность. Нужно действовать и взаимодействовать, чтобы безопасности добавлять. Украина готова работать со всеми партнерами и в дальнейшем, чтобы безопасность была, и была большей. Мы готовим соответствующие встречи и договоренности в Европе 

- резюмировал Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что длительная война на Ближнем Востоке может привести к уменьшению военной помощи США, необходимой Украине для отражения российской агрессии. 

