Зеленский провел встречу с главами МИД стран Юго-Восточной Европы

"Провел встречу с руководством министерств иностранных дел стран Юго-Восточной Европы". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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В Киеве состоялась встреча на министерском уровне, на которой представители министерств иностранных дел Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории приехали для участия в первой встрече в формате "Украина - Юго-Восточная Европа".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны за их неизменную поддержку суверенитета Украины и содействие в восстановлении стабильности в регионе. В своем выступлении он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству в рамках этого формата удалось наладить более глубокое взаимопонимание и реализовать важные инициативы, в частности в области разминирования и гуманитарной помощи.

Отдельное внимание было уделено вопросам усиления оборонных возможностей, развития человеческого капитала, реализации инфраструктурных проектов и обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Представители стран выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути в ЕС, а также усиливать региональное сотрудничество для достижения стабильности в Европе.

Эта встреча стала логическим продолжением уже налаженного формата сотрудничества, начатого в 2022 году, после саммитов в Греции, Албании и Хорватии.

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