Зеленський провів зустріч з главами МЗС країн Південно-Східної Європи
Київ • УНН
У Києві відбулася перша зустріч у форматі "Україна – Південно-Східна Європа" за участю міністрів закордонних справ 9 країн. Обговорили питання оборони, розмінування та підтримки України на шляху до ЄС.
"Провів зустріч із керівництвом міністерств закордонних справ країн Південно-Східної Європи". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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У Києві відбулася зустріч на міністерському рівні, на якій представники міністерств закордонних справ Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії приїхали для участі в першій зустрічі у форматі "Україна – Південно-Східна Європа".
Президент України Володимир Зеленський подякував країнам за їх незмінну підтримку суверенітету України та сприяння у відновленні стабільності в регіоні. У своєму виступі він підкреслив, що завдяки співпраці в межах цього формату вдалося налагодити глибше взаєморозуміння та реалізувати важливі ініціативи, зокрема в галузях розмінування та гуманітарної допомоги.
Окрему увагу було приділено питанням посилення оборонних спроможностей, розвитку людського капіталу, реалізації інфраструктурних проєктів та забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Представники країн висловили готовність і надалі підтримувати Україну на шляху до ЄС, а також посилювати регіональну співпрацю для досягнення стабільності в Європі.
Ця зустріч стала логічним продовженням вже налагодженого формату співпраці, започаткованого в 2022 році, після самітів у Греції, Албанії та Хорватії.
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