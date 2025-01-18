Зеленський провів зустріч з главами МЗС країн Південно-Східної Європи

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Київ • УНН

 • 75561 перегляди

У Києві відбулася перша зустріч у форматі "Україна – Південно-Східна Європа" за участю міністрів закордонних справ 9 країн. Обговорили питання оборони, розмінування та підтримки України на шляху до ЄС.

"Провів зустріч із керівництвом міністерств закордонних справ країн Південно-Східної Європи". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

У Києві відбулася зустріч на міністерському рівні, на якій представники міністерств закордонних справ Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії приїхали для участі в першій зустрічі у форматі "Україна – Південно-Східна Європа".

Президент України Володимир Зеленський подякував країнам за їх незмінну підтримку суверенітету України та сприяння у відновленні стабільності в регіоні. У своєму виступі він підкреслив, що завдяки співпраці в межах цього формату вдалося налагодити глибше взаєморозуміння та реалізувати важливі ініціативи, зокрема в галузях розмінування та гуманітарної допомоги.

Окрему увагу було приділено питанням посилення оборонних спроможностей, розвитку людського капіталу, реалізації інфраструктурних проєктів та забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Представники країн висловили готовність і надалі підтримувати Україну на шляху до ЄС, а також посилювати регіональну співпрацю для досягнення стабільності в Європі.

Ця зустріч стала логічним продовженням вже налагодженого формату співпраці, започаткованого в 2022 році, після самітів у Греції, Албанії та Хорватії.

Перше Посольство Албанії відкрилося в Києві: що це означає для України17.01.25, 22:23 • 36184 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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