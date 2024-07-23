Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, на котором обсудили эффективность украинских дронов и РЭБ, а также ракетную программу Украины, в частности вопрос уменьшения зависимости от поставок ракет партнерами, передает УНН.

"Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов различных типов, а также тактики российской армии в отношении беспилотников. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БпЛА.

Ракетная программа. Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО. Доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Федорова", - сообщил Зеленский.

В Україні один вбитий військовий на 6-8 поранених, у рф вбитий кожен 2-3 поранений – Зеленський