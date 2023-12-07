Зеленский принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей
Киев • УНН
Президент Зеленский присоединился к украинским еврейским лидерам для зажжения ханукальных свечей, подчеркнув послание праздника о духовной силе и победе.
Президент Владимир Зеленский вместе с представителями еврейского духовенства Украины принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей по случаю начала еврейского праздника Ханука. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Детали
Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий зажег большую центральную свечу ханукии и произнес благословение на иврите. После этого на ханукии зажгли одну лампадку.
В то же время Председатель Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Мейер Стамблер также отметил, что главным месседжем Хануки является рассказывать миру о чудесах.
В свою очередь Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Хануки.
Этот праздник - о победе силы духа. И это самое главное. Я желаю всем вам, нам и всем тем, кто всегда на стороне света, на стороне Украины и людей, на стороне жизни, - Хануки и победы
Справочно
Ханука - это иудейский праздник, который отмечают евреи всего мира. Его также называют "Праздник восьми свечей" или "Праздник огней", а главным символом является светильник ханукия с зажженными восемью свечами.
Это праздник, посвященный победе над преследователями веры и освящению Иерусалимского храма.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский посетил детей в "Охматдете", которые проходят реабилитацию после вражеских обстрелов
Зеленский принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей
Президент Зеленский присоединился к украинским еврейским лидерам для зажжения ханукальных свечей, подчеркнув послание праздника о духовной силе и победе.
Армия рф ударила по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: поврежден частный дом
Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевку на Днепропетровщине с помощью беспилотников и артиллерии, повредив один дом.
Позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования: Кабмин выделил Минобороны более 780 млн грн
Правительство Украины выделило 788 миллионов гривен на фортификационные сооружения и разминирование в прифронтовых районах, средства направлены на укрепление обороны и разминирование.
В Сербии зарегистрировали филиал организации "Другая Украина" Виктора Медведчука
Сербское отделение "Другой Украины", открытое в августе 2023 года, возглавил пророссийский деятель Драган Станоевич, на которого Украина наложила санкции и запретила въезд.
Дональд Туск представит состав нового правительства Польши в пятницу - СМИ
По данным СМИ, в новое правительство Туска войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.
В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами
Укрзализныця запустила свой первый контейнерный поезд, перевозящий грузовики в Польшу, который курсирует из Скнилова в Славков, но работает над решением вопросов для ускорения пересечения польской границы. Поезд, подготовка которого заняла две недели, имеет 23 платформы с 13 тягачами и полуприцепами, и аналогичные услуги планируется предоставлять и в обратном направлении.
Иностранные компоненты в оружии: НАПК запускает открытую базу данных
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило первую открытую базу данных иностранных компонентов, найденных в российском и иранском оружии, чтобы помочь остановить распространение технологий агрессорам и способствовать глобальному миру. База данных, которая является частью портала "Война и санкции", содержит более 2000 компонентов и имеет целью способствовать расследованию цепей их поставки.
Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины
Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины.
Верховный Суд отменил тюремный приговор в отношении экс-нардепа Сольвара
Верховный Суд отменил приговор экс-депутату Руслану Сольвару за мошенничество с компенсациями и назначил новое судебное разбирательство, ссылаясь на некорректность обвинений НАБУ и САП.
ДТП с грузовиком на Бориспольском шоссе: движение в направлении Киева перекрыто
Авария с грузовиком на Бориспольском шоссе - движение в направлении Киева заблокировано.