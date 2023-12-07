Зеленский принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей

Президент Владимир Зеленский вместе с представителями еврейского духовенства Украины принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей по случаю начала еврейского праздника Ханука. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Детали

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий зажег большую центральную свечу ханукии и произнес благословение на иврите. После этого на ханукии зажгли одну лампадку.

В то же время Председатель Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Мейер Стамблер также отметил, что главным месседжем Хануки является рассказывать миру о чудесах.

В свою очередь Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Хануки.

Этот праздник - о победе силы духа. И это самое главное. Я желаю всем вам, нам и всем тем, кто всегда на стороне света, на стороне Украины и людей, на стороне жизни, - Хануки и победы - отметил президент Украины.

Справочно

Ханука - это иудейский праздник, который отмечают евреи всего мира. Его также называют "Праздник восьми свечей" или "Праздник огней", а главным символом является светильник ханукия с зажженными восемью свечами.

Это праздник, посвященный победе над преследователями веры и освящению Иерусалимского храма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский посетил детей в "Охматдете", которые проходят реабилитацию после вражеских обстрелов