Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до завершения войны, подчеркивая, что вопрос членства будет решен после ее окончания. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Что мы не получили на саммите НАТО? Мы не получили того, чего Украина не сможет получить когда она в войне - приглашение в НАТО. Членство Украина получит быстро, как только закончится война - сказал президент.

Он отмечает, что страны-партнеры не могут дать приглашение нашему государству в полном объеме, если оно в войне.

Напомним,

Заместитель Главы МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что саммит НАТО был историческим и показал единство союзников, но Украина осталась недовольной из-за отсутствия приглашения к вступлению в альянс.

По его словам, основной успех саммита заключался в том, что была четко идентифицирована главная угроза для Евроатлантического пространства - Россия.