Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина не получит приглашение к членству в НАТО до завершения войны с Россией, поскольку страны-партнеры не могут предоставить полноценное приглашение стране, которая находится в состоянии войны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до завершения войны, подчеркивая, что вопрос членства будет решен после ее окончания. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Что мы не получили на саммите НАТО? Мы не получили того, чего Украина не сможет получить когда она в войне - приглашение в НАТО. Членство Украина получит быстро, как только закончится война
Он отмечает, что страны-партнеры не могут дать приглашение нашему государству в полном объеме, если оно в войне.
Напомним,
Заместитель Главы МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что саммит НАТО был историческим и показал единство союзников, но Украина осталась недовольной из-за отсутствия приглашения к вступлению в альянс.
По его словам, основной успех саммита заключался в том, что была четко идентифицирована главная угроза для Евроатлантического пространства - Россия.