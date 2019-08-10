Сборная Украины впервые проведет поединок с трехкратным чемпионом Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко обнародовал информацию о проведении спарринга между сборными Украины и Нигерии, сообщает УНН со ссылкой на страницу Павелко в Facebook.
Матч назначен на 10 сентября. Кроме того, Павелко предложил членам Исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион “Днепр-Арена”.
Примечательно, в случае утверждения “Днепр-Арены” местом проведения будущего поединка, на стадионе впервые за 10 лет отыграет национальная сборная Украины.
Также Павелко предложил провести товарищескую игру между Украиной и Эстонией, которая запланирована на 14 ноября, в Запорожье.
Заметим, что в рамках Кубка Африки-2019 Нигерия завоевала бронзовый комплект наград.