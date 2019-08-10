Збірна України вперше проведе поєдинок із трикратним чемпіоном Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко оприлюднив інформацію щодо проведення спарингу між збірними України та Нігерії, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Павелка в Facebook.
Матч призначений на 10 вересня. Окрім того, Павелко запропонував членам Виконкому УАФ затвердити місцем проведення поєдинку стадіон “Дніпро-Арену”.
Примітно, у випадку затвердження “Дніпро-Арени” місцем проведення майбутнього поєдинку, на стадіоні вперше за 10 років відіграє національна збірна України.
Також Павелко запропонував провести товариську гру між Україною та Естонією, яка запланована на 14 листопада, у Запоріжжі.
Зауважимо, що в рамках Кубку Африки-2019 Нігерія виборола бронзовий комплект нагород.