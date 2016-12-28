Сборная Украины заняла шестое место на "Рождественской гонке" по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Гельзенкирхене (Германия) состоялся биатлонный масс-старт в рамках престижного турнира "Рождественская гонка". Украину на соревнованиях представляла пара Елена Пидгрушная/Сергей Семенов, передает корреспондент УНН.
После двух пройденных кругов "желто-голубые" были в группе лидеров - второе место и лишь 0,7 секунды отставания от чехов. В дальнейшем на огневых рубежах наши спортсмены начали допускать промахи и после семи кругов гонки опустились на 6 позицию (39,6 с).
К концу гонки ситуация не изменилась и украинцы финишировали шестыми с минутой и 8,5 секундами отставания при 8 промахах.
Победу праздновала вторая команда Германии - Хильдебранд/Лессер с результатом 32:27,1 минуты. Второе место у первой команды Германии - Хинс/Шемпп +15,1 сек, третья позиция в России +23,7 с.
Стоит отметить, что в нынешнем году в рождественской гонке участвуют 10 команд из девяти стран, хозяева из Германии по традиции представлены двумя парами.
Напомним, что в сезоне 2008 года победителями гонки становились украинцы Оксана Хвостенко/Андрей Семенов, а в 2014 году соревнования выиграли Сергей Семенов и Валентина Семеренко.
Добавим также, престижные соревнования продолжатся гонкой преследования.