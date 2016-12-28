Збірна України посіла шосте місце на "Різдвяній гонці" з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Гельзенкірхені (Німеччина) відбувся біатлонний мас-старт в рамках престижного турніру "Різдвяна гонка". Україну на змаганнях представляла пара Олена Підгрушна/Сергій Семенов, передає кореспондент УНН.
Після двох пройдених кіл "жовто-блакитні" були у групі лідерів – друге місце і лише 0,7 секунди відставання від чехів. Надалі на вогневих рубежах наші спортсмени почали припускатися промахів і після семи кіл перегонів опустилися на 6 позицію (+39,6 с).
До кінця гонки ситуація не змінилася і українці фінішували шостими з хвилиною та 8,5 секундами відставання при 8 промахах.
Перемогу святкувала друга команда Німеччини – Хільдебранд/Лессер з результатом 32:27,1 хвилини. Друге місце в першої команди Німеччини – Хінс/Шемпп +15,1 с, третя позиція у Росії +23,7 с.
Варто відзначити, що у нинішньому році в різдвяній гонці беруть участь 10 команд з дев'яти країн, господарі з Німеччини за традицією представлені двома парами.
Нагадаємо, що у сезоні 2008 року переможцями перегонів ставали українці Оксана Хвостенко/Андрій Семенов, а у 2014 році змагання виграли Сергій Семенов і Валентина Семеренко.
Додамо також, престижні змагання продовжаться гонкою переслідування.