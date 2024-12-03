Завтра в Украине продлятся отключения: сколько очередей и когда будут без света

Завтра в Украине свет планируют выключать с 6.00 до 22.00. Сколько очередей и когда будут обесточены - рассказали в Укрэнерго, передает УНН.

Завтра, 4 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:

- для бытовых потребителей:

* 06:00 – 07:00 — одна очередь отключений

* 07:00 – 20:00 — две очереди отключений

* 20: 00 – 22:00 — одна очередь отключений

- для промышленности и бизнеса:

* 06:00 – 22:00 — применение графиков ограничения мощности

В компании напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - резюмировали в Укрэнерго.

Сегодня света будет меньше: в Укрэнерго предупредили - отключения продлятся до конца суток