Завтра в Украине продлятся отключения: сколько очередей и когда будут без света
Киев • УНН
Укрэнерго объявило график отключений электроэнергии на 4 декабря с 6:00 до 22:00. Для бытовых потребителей предусмотрено одну - две очереди отключений, для бизнеса-ограничение мощности в течение дня.
Завтра в Украине свет планируют выключать с 6.00 до 22.00. Сколько очередей и когда будут обесточены - рассказали в Укрэнерго, передает УНН.
Завтра, 4 декабря, время применения и объем ограничений будут такими:
- для бытовых потребителей:
* 06:00 – 07:00 — одна очередь отключений
* 07:00 – 20:00 — две очереди отключений
* 20: 00 – 22:00 — одна очередь отключений
- для промышленности и бизнеса:
* 06:00 – 22:00 — применение графиков ограничения мощности
В компании напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - резюмировали в Укрэнерго.
Сегодня света будет меньше: в Укрэнерго предупредили - отключения продлятся до конца суток3 дек. 2024, 15:25 • 10085 просмотров