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Сегодня света будет меньше: в Укрэнерго предупредили - отключения продлятся до конца суток

Киев  •  УНН

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Укрэнерго продлило ограничение потребления электроэнергии до конца суток 3 декабря. Для населения будут действовать две очереди отключений с 8:00 до 23:00, для промышленности - графики ограничения мощности с 6:00 до 22:00.

В Украине сегодня, 3 декабря, меры ограничения потребления электроэнергии вынужденно продлены до конца суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.

Сегодня, 3 декабря, меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток. Отключения будут применяться в таком объеме:

для бытовых потребителей:

   • 08:00 – 23:00 — две очереди отключений

   • 23:00 – 24:00 — одна очередь отключений

для промышленности и бизнеса:

   • 06:00 – 22:00 — применение графиков ограничения мощности

"Напоминаем, что причина временного введения ограничений-повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго предупреждают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

В ДТЭК сообщили об обновленных графиках отключений на 3 декабря в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

После атаки дронов на Тернопольщине восстановили электроснабжение всем потребителям3 дек. 2024, 08:46 • 15738 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
dtekДТЭК
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