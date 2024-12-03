Сегодня света будет меньше: в Укрэнерго предупредили - отключения продлятся до конца суток
Киев • УНН
Укрэнерго продлило ограничение потребления электроэнергии до конца суток 3 декабря. Для населения будут действовать две очереди отключений с 8:00 до 23:00, для промышленности - графики ограничения мощности с 6:00 до 22:00.
В Украине сегодня, 3 декабря, меры ограничения потребления электроэнергии вынужденно продлены до конца суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.
Сегодня, 3 декабря, меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток. Отключения будут применяться в таком объеме:
для бытовых потребителей:
• 08:00 – 23:00 — две очереди отключений
• 23:00 – 24:00 — одна очередь отключений
для промышленности и бизнеса:
• 06:00 – 22:00 — применение графиков ограничения мощности
"Напоминаем, что причина временного введения ограничений-повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго предупреждают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
В ДТЭК сообщили об обновленных графиках отключений на 3 декабря в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
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