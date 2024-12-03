После атаки дронов на Тернопольщине восстановили электроснабжение всем потребителям
Киев • УНН
В Тернопольской области восстановили электроснабжение после ночной атаки российских дронов на энергообъекте. Во всех регионах Украины применяются почасовые отключения из-за дефицита мощности.
В Тернопольской области заживили всех потребителей ,которые были обесточены в результате попадания вражеского беспилотника в энергетический объект сегодня ночью. Сейчас почасовые отключения света сегодня вынужденно применяются во всех регионах. Об этом во вторник сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
Ночью Россия осуществила очередную дроновую атаку на украинскую энергосистему. В результате попадания в энергообъект в Тернопольской области-временно обесточивались бытовые потребители и критическая инфраструктура региона. В настоящее время все потребители заживают
Потребление
По данным Укрэнерго, сегодня, 3 декабря, по состоянию на 6:00, уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в понедельник.
Вчера, 2 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 6% больше, чем максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 29 ноября. Причина такого существенного увеличения-применение меньшего объема мер ограничения.
Сейчас, как напомнили в Укрэнерго, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. на энергообъектах продолжаются аварийные ремонты.
Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах
Импорт
Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 8 343 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 837 МВт.
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