Завтра в Виннице откроют персональную выставку художницы Олеси Пирняк

"Это уже моя шестая персональная выставка. Но впервые произведений живописи, потому что раньше создавала оригинальные картины из кожи. А в эту экспозицию войдут картины в стиле реализма, созданные мастихином - то есть художественным шпателем, который заменяет кисть", - рассказала О.Пирняк.

Открытие в 17:00. Выставка продлится в течение месяца. Вход будет свободным.

Напомним, выставку всемирно известной украинской художницы представят в Днепре.