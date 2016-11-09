Завтра в Виннице откроют персональную выставку художницы Олеси Пирняк
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра, 10 ноября, в Литературно-мемориальном музее Коцюбинского состоится открытие персональной выставки "АРТ вариация" молодой художницы Олеси Пирняк, передает корреспондент УНН-Центр.
"Это уже моя шестая персональная выставка. Но впервые произведений живописи, потому что раньше создавала оригинальные картины из кожи. А в эту экспозицию войдут картины в стиле реализма, созданные мастихином - то есть художественным шпателем, который заменяет кисть", - рассказала О.Пирняк.
Открытие в 17:00. Выставка продлится в течение месяца. Вход будет свободным.
Напомним, выставку всемирно известной украинской художницы представят в Днепре.