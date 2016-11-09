Завтра у Вінниці відкриють персональну виставку художниці Олесі Пірняк
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Завтра, 10 листопада, у Літературно-меморіальному музеї М.Коцюбинського відбудеться відкриття персональної виставки “АРТ варіація” молодої художниці Олесі Пірняк, передає кореспондент УНН-Центр.
“Це вже моя шоста персональна виставка. Але вперше творів живопису, бо раніше створювала оригінальні картини зі шкіри. А до цієї експозиції увійдуть картини в стилі реалізму, створені мастихіном — тобто художнім шпателем, якій замінює пензлик”, — розповіла О.Пірняк.
Відкриття о 17:00. Виставка триватиме впродовж місяця. Вхід буде вільним.
Нагадаємо, виставку всесвітньо відомої української художниці презентуватимуть у Дніпрі.