Завтра у Вінниці відкриють персональну виставку художниці Олесі Пірняк

“Це вже моя шоста персональна виставка. Але вперше творів живопису, бо раніше створювала оригінальні картини зі шкіри. А до цієї експозиції увійдуть картини в стилі реалізму, створені мастихіном — тобто художнім шпателем, якій замінює пензлик”, — розповіла О.Пірняк.

Відкриття о 17:00. Виставка триватиме впродовж місяця. Вхід буде вільним.

Нагадаємо, виставку всесвітньо відомої української художниці презентуватимуть у Дніпрі.