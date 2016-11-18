Завтра в Киеве ограничат движение транспорта на левом берегу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра, 19 ноября, в связи с ремонтными работами в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Воссоединения и Днепровской набережной временно ограничат движение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
- с 09:00 до 12:00 - на ул. И.Мыколайчука;
- с 12:00 до 13:30 - на правостороннем съезде с просп. Воссоединения на Русановскую набережную;
- с 13:30 до 17:00 - на проезде с Русановской набережной на мост Патона.