Завтра обмежать рух транспорту на лівому березі в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопада, через ремонтні роботи у рамках реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Возз’єднання та Дніпровської набережної тимчасово обмежать рух. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, рух транспорту буде обмежено на наступних ділянках:
— з 09:00 до 12:00 — на вул. І Миколайчука;
— з 12:00 до 13:30 — на правосторонньому з’їзді з просп. Возз’єднання на Русанівську набережну;
— з 13:30 до 17:00 — на проїзді з Русанівської набережної на міст Патона.