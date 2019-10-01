Заместитель Лаврова: урегулирование в Украине зависит от осознания США безальтернативности "Минска"

“Нам хотелось бы надеяться, что все же в американской администрации осознают безальтернативность минских соглашений и важность реализации шагов, которые давно назрели, а именно: отвод сил из двух населенных пунктов и оформление документальное „формулы Штайнмайера“. Без этого говорить о каком-то продвижении вперед не приходится, независимо от того, останется ли в должности господин (Курт) Волкер, подал ли он в отставку, будут ли какие-то перемены. Вот эти константы в нашей позиции, они сохранятся”, — сказал Рябков, отвечая на вопрос, как на украинском урегулировании может сказаться отставка Курта Волкера.

Замглавы МИД РФ также добавил, что в связи с этим Россия призывает “администрацию США следовать здравому смыслу в этом вопросе”.

Как сообщал УНН, в Кремле прокомментировали идею Лукашенко о белорусских миротворцах на Донбассе.