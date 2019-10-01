Заступник Лаврова: врегулювання в Україні залежить від усвідомлення США безальтернативності "Мінська"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Росія сподівається, що американська адміністрація “усвідомлює безальтернативність мінських домовленостей і важливість реалізації кроків, які давно назріли”. Про це заявив у вівторок журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Нам хотілося б сподіватися, що все ж в американській адміністрації усвідомлюють безальтернативність мінських угод і важливість реалізації кроків, які давно назріли, а саме: відвід сил з двох населених пунктів і оформлення документальне „формули Штайнмайера“. Без цього говорити про якесь просування вперед не доводиться, незалежно від того, чи залишиться на посаді пан (Курт) Волкер, чи подав він у відставку, чи будуть якісь зміни. Ось ці константи в нашій позиції, вони збережуться”, — сказав Рябков, відповідаючи на питання, як на ситуації в Україні може позначитися відставка Курта Волкера.
Заступник голови МЗС РФ також додав, що в зв’язку з цим Росія закликає “адміністрацію США слідувати здоровому глузду в цьому питанні”.
Як передавав УНН, у Кремлі прокоментували ідею Лукашенка про білоруських миротворців на Донбасі.