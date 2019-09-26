У Кремлі прокоментували ідею Лукашенка про білоруських миротворців на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Пропозиція президента Білорусі Олександра Лукашенка про направлення на Донбас білоруського миротворчого контингенту “повинні оцінювати самі учасники конфлікту на південному сході України — Київ та самопроголошені республіки”. Про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Це нова пропозиція. Безумовно, в першу чергу, потрібно розуміти ставлення учасників конфлікту до такої пропозиції, а учасниками конфлікту в даному випадку є, з одного боку, Київ, з іншого боку, самопроголошені республіки Донбасу. Поки ми не знаємо їх ставлення”, — сказав він.
Представник Кремля також зазначив, що “в тексті мінських домовленостей, в планах дій такого пункту немає”.
У Кремлі додали, що мінські угоди залишаються “єдиною документальною основою для врегулювання на Україні”. “Можна порівнювати з чим завгодно мінські угоди. Мінські угоди — це самодостатній і основоположний в плані внутрішньоукраїнського врегулювання документ — єдиний документ, під яким стоять підписи і країн — гарантів, і самої України, і представників невизнаних республік”, — сказав Пєсков. Таким чином він прокоментував висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова в інтерв’ю газеті “Коммерсант”, який порівняв мінські угоди з планом нинішнього віце-прем’єра Дмитра Козака, який в 2003 році готував документ щодо врегулювання придністровського конфлікту.
“В даному випадку не важливо, з чим порівнювати мінські домовленості. У даному випадку важливо, що врегулювання цієї внутрішньоукраїнської проблеми може відбуватися виключно шляхом виконання тих зобов’язань, які зафіксовані в мінських домовленостях”, — вказав представник Кремля.
Як переадавав УНН, президент Білорусі Олександр Лукашенко в четвер підтвердив готовність своєї країни взяти участь у врегулюванні на Донбасі, в тому числі шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту.