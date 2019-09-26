В Кремле прокомментировали идею Лукашенко о белорусских миротворцах на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о направлении на Донбасс белорусского миротворческого контингента “должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины — Киев и самопровозглашенные республики”. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения”, — сказал он.
Представитель Кремля также отметил, что “в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет”.
В Кремле добавили, что минские соглашения остаются “единственной документальной основой для урегулирования на Украине”. “Можно сравнивать с чем угодно минские соглашения. Минские соглашения — это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ — единственный документ, под которым стоят подписи и стран — гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик”, — сказал Песков. Таким образом он прокомментировал высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью газете “Коммерсантъ”, который сравнил минские соглашения с планом нынешнего вице-премьера Дмитрия Козака, который в 2003 году готовил документ по урегулированию приднестровского конфликта.
“В данном случае не важно, с чем сравнивать минские договоренности. В данном случае важно, что урегулирование этой внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях”, — указал представитель Кремля.
Как переадавав УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.