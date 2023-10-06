Залужный вместе с главой Генштаба посетили войска, привлеченные к операциям по обороне и наступлению
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что вместе с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой посетили войска, которые выполняют задачи в рамках оборонительных и наступательных операций, пишет УНН.
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"Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонительных и наступательных операций. Проанализировали вероятные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие наши действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте. Спасибо каждому, кто в бою за Украину!" - указал Залужный в Telegram, обнародовав видео из поездки.
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Как сообщал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский, на Таврическом направлении есть продвижение украинских военных.