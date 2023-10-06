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Залужний разом з головою Генштабу відвідали війська, залучені в операції з оборони та наступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що разом з начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою відвідали війська, які виконують завдання в межах оборонних та наступальних операцій, пише УНН.

Цитата

"Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій. Проаналізували ймовірні загрози з боку противника та визначили подальші наші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті. Дякую кожному, хто в бою за Україну!", - вказав Залужний у Telegram, оприлюднивши відео з поїздки.

Доповнення

Як повідомляв командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку є просування українських військових.

Українські Національні Новини

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