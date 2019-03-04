Залп "Калибрами" флота РФ может достичь не только Киева, но и столиц ЕС - дипломаты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Российский флот в Азовском море насчитывает 105 судов и может совершить залп из 86 ракет "Калибр", способных нести ядерный заряд, способных достичь не только Киева, но и других европейских столиц. Об этом говорится на официальной странице посольства Украины в Великобритании в Twitter, передает УНН.
"Последние данные показывают, что Россия увеличивает военное присутствие в аннексированном Крыму и вокруг него, разместив 105 кораблей в Азовском море. Российский Черноморский флот теперь может выпустить за один залп 86 ракет "Калибр" ("Sizzler"), способных нести ядерный заряд, которые способны достичь не только Киева, но и других столиц ЕС", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия наращивает силы вокруг оккупированного Крыма, и сейчас имеет по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря.
Latest data shows that #Russia is increasing military presence in&around annexed #Crimea having deployed 105 ships in #AzovSea.
Russian #BlackSea fleet can now fire in a single shot 86 "Kalibr" ("Sizzler") nuclear-capable missiles able 2 reach not Kyiv only but other EU capitals pic.twitter.com/HGZ12eXo65