Залп "Калибрами" флота РФ может достичь не только Киева, но и столиц ЕС - дипломаты

"Последние данные показывают, что Россия увеличивает военное присутствие в аннексированном Крыму и вокруг него, разместив 105 кораблей в Азовском море. Российский Черноморский флот теперь может выпустить за один залп 86 ракет "Калибр" ("Sizzler"), способных нести ядерный заряд, которые способны достичь не только Киева, но и других столиц ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия наращивает силы вокруг оккупированного Крыма, и сейчас имеет по кораблю на каждые 350 кв. км акватории Азовского моря.

Latest data shows that #Russia is increasing military presence in&around annexed #Crimea having deployed 105 ships in #AzovSea.

Russian #BlackSea fleet can now fire in a single shot 86 "Kalibr" ("Sizzler") nuclear-capable missiles able 2 reach not Kyiv only but other EU capitals pic.twitter.com/HGZ12eXo65

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 4 березня 2019 р.