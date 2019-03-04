Залп "Калібрами" флоту РФ може досягти не лише Києва, а й столиць ЄС - дипломати

КИЇВ. 4 березня. УНН. Російський флот в Азовському морі налічує 105 суден і може зробити залп з 86 ракет "Калібр", здатних нести ядерний заряд, здатних досягти не лише Києва, а й інших європейських столиць. Про це йдеться на офіційній сторінці посольства України у Великій Британії в Twitter, передає УНН.