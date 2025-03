Залп "Калібрами" флоту РФ може досягти не лише Києва, а й столиць ЄС - дипломати

"Останні дані показують, що Росія збільшує військову присутність в анексованому Криму і навколо нього, розмістивши 105 кораблів в Азовському морі. Російський Чорноморський флот тепер може випустити за один залп 86 ракет "Калібр" ("Sizzler"), здатних нести ядерний заряд, які здатні досягти не лише Києва, а й інших столиць ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко заявив, що Росія нарощує сили навколо окупованого Криму, і зараз має по кораблю на кожні 350 кв. км акваторії Азовського моря.

Latest data shows that #Russia is increasing military presence in & around annexed #Crimea having deployed 105 ships in #AzovSea .

Russian #BlackSea fleet can now fire in a single shot 86 "Kalibr" ( "Sizzler") nuclear-capable missiles able 2 reach not Kyiv only but other EU capitals pic.twitter.com/HGZ12eXo65

- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 4 березня 2019 р.