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Залп "Калібрами" флоту РФ може досягти не лише Києва, а й столиць ЄС - дипломати

Київ • УНН

 • 5612 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Російський флот в Азовському морі налічує 105 суден і може зробити залп з 86 ракет "Калібр", здатних нести ядерний заряд, здатних досягти не лише Києва, а й інших європейських столиць. Про це йдеться на офіційній сторінці посольства України у Великій Британії в Twitter, передає УНН.

"Останні дані показують, що Росія збільшує військову присутність в анексованому Криму і навколо нього, розмістивши 105 кораблів в Азовському морі. Російський Чорноморський флот тепер може випустити за один залп 86 ракет "Калібр" ("Sizzler"), здатних нести ядерний заряд, які здатні досягти не лише Києва, а й інших столиць ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко заявив, що Росія нарощує сили навколо окупованого Криму, і зараз має по кораблю на кожні 350 кв. км акваторії Азовського моря.

Latest data shows that #Russia is increasing military presence in & around annexed #Crimea having deployed 105 ships in #AzovSea .
Russian #BlackSea fleet can now fire in a single shot 86 "Kalibr" ( "Sizzler") nuclear-capable missiles able 2 reach not Kyiv only but other EU capitals pic.twitter.com/HGZ12eXo65

- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 4 березня 2019 р.

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