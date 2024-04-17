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ЗАЭС постоянно очень близко к первой фазе аварии, которая была на Фукусиме - Котин

ЗАЭС постоянно очень близко к первой фазе аварии, которая была на Фукусиме - Котин

Киев  •  УНН

17 апреля 2024, 13:57  •  8010 просмотра

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Запорожская АЭС постоянно находится очень близко к первой фазе аварии на Фукусиме из-за поврежденных линий электропередач и зависимости от дизельных генераторов, что представляет серьезный ядерный риск.

Запорожская АЭС постоянно находится очень близко к первой фазе аварии, которая была на Фукусиме. Об этом сообщил руководитель Энергоатома Петр Котин в эфире Radio NV, передает корреспондент УНН.

Мы постоянно находимся очень близко к такой аварии, которая произошла на Фукусиме, к первой фазе той аварии. На Фукусиме было землетрясение и после него было потеряно внешнее питание, связь атомной станции с энергосистемой Японии. Та же ситуация и здесь. Оккупанты повредили все линии, две линии сейчас остаются. Иногда из-за как правило ночных их обстрелов из этих двух линий еще одна выходит из строя и потом ее невозможно сразу починить, потому что там нет допуска в зоне военных боевых действий на территории Украины,

- рассказал Котин.

По его словам, несколько недель фактически идет работа по возможному допуску туда украинского персонала, который восстанавливает линию.

К счастью сейчас две линии есть. Когда станция на одной линии находится, то она тоже может быть перебитой и тогда, как уже было, станция пойдет на дизель-генераторы. Когда станция переходит на дизель-генераторы она находится на первой стадии аварии на АЭС Фукусима, когда из-за землетрясения были повреждены внешние линии питания,

- отметил Котин.

Дополнение

Котин сообщал, что на Запорожской АЭС нехватка квалифицированного и лицензированного персонала, ведь россияне берут на работу всех подряд. Это очень большая угроза для оборудования. Не проводятся на ЗАЭС в полном объеме ремонты и регламентные проверки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
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