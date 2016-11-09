Застройщик: прежде чем разрешать строительство в исторической части Киева необходимо определить его целесообразность
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Основной проблемой застройки исторического ядра Киева в компании "Киевгорстрой" считают определение целесообразности застройки этих зон. Об этом говорится в статье издания "Киев Власть", сообщает УНН.
Несистемный подход столичной власти к архитектурному ландшафту Киева позволяет утверждать, что город мало-помалу теряет свой уникальный исторический облик. Некоторые сегодня склонны жаловаться на застройщиков - мол, те поленились вписать то или иное здание в городской пейзаж, построив взамен очередную стеклянную высотку. Девелоперы, в свою очередь, указывают на горгосадминистрацию, жалуясь на отсутствие четких правил игры и конкретных требований по высотности для различных зон Киева.
Издание сообщает, что в "Киевгорстрое" придерживаются мнения, что на сегодняшний день нет особых требований к застройщикам, работающим в исторической части Киева.
В пресс-службе компании отметили, что не может быть особых правил для отдельных территорий или компаний, а общий правовой нигилизм должен быть отменен в обязательном порядке, как явление. Вместо этого необходимы четкие правила игры и соблюдение законов всеми участниками строительного процесса.
Основной проблемой застройки исторического ядра Киева в компании считают определение целесообразности застройки этих зон.
"Ответственные органы, архитекторы и другие компетентные специалисты должны принимать решение о такой необходимости. Если она существует, градостроительный совет должен выписать четкие требования к застройке на соответствующем площадке. После этого застройщик должен определиться, сможет ли он в созданных условиях достичь необходимой цели своей экономической деятельности ", - резюмировали в компании.