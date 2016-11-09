Забудовник: перш ніж дозволяти будівництво в історичній частині Києва необхідно визначити його доцільність

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23543 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 48246 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68746 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139046 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202083 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191392 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211925 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197003 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152434 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153268 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 22377 перегляди

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 21197 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21740 перегляди

росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО

2 квітня, 18:09 • 20047 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 20680 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480958 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317422 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379555 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491440 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124319 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183901 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126681 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161490 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184680 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Забудовник: перш ніж дозволяти будівництво в історичній частині Києва необхідно визначити його доцільність

Забудовник: перш ніж дозволяти будівництво в історичній частині Києва необхідно визначити його доцільність

Київ • УНН

 • 9773 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Основною проблемою забудови історичного ядра Києва в компанії “Київміськбуд” вважають визначення доцільності забудови цих зон. Про це йдеться у статті видання “Киев Власть”, повідомляє УНН.

Несистемний підхід столичної влади до архітектурного ландшафту Києва дозволяє стверджувати, що місто мало-помалу втрачає свій унікальний історичний вигляд. Дехто сьогодні схильний нарікати на забудовників - мовляв, ті полінувалися вписати ту чи іншу будівлю в міський пейзаж, побудувавши натомість чергову скляну висотку. Девелопери, у свою чергу, вказують на міськдержадміністрацію, скаржачись на відсутність чітких правил гри і конкретних вимог щодо висотності для різних зон Києва.

Видання повідомляє, що в "Київміськбуді" дотримуються думки, що на сьогоднішній день немає особливих вимог до забудовників, що працюють в історичній частині Києва.

У прес-службі компанії відзначили, що не може бути особливих правил для окремих територій або компаній, а загальний правовий нігілізм повинен бути скасований в обов'язковому порядку, як явище. Замість цього необхідні чіткі правила гри і дотримання законів усіма учасниками будівельного процесу.

Основною проблемою забудови історичного ядра Києва в компанії вважають визначення доцільності забудови цих зон.

"Відповідальні органи, архітектори та інші компетентні фахівці повинні приймати рішення щодо такої необхідності. Якщо вона існує, містобудівна рада повинна виписати чіткі вимоги до забудови на відповідному майданчику. Після цього забудовник повинен визначитися, чи зможе він у створених умовах досягти необхідної мети своєї економічної діяльності", - резюмували в компанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30