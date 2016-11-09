Забудовник: перш ніж дозволяти будівництво в історичній частині Києва необхідно визначити його доцільність
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Основною проблемою забудови історичного ядра Києва в компанії “Київміськбуд” вважають визначення доцільності забудови цих зон. Про це йдеться у статті видання “Киев Власть”, повідомляє УНН.
Несистемний підхід столичної влади до архітектурного ландшафту Києва дозволяє стверджувати, що місто мало-помалу втрачає свій унікальний історичний вигляд. Дехто сьогодні схильний нарікати на забудовників - мовляв, ті полінувалися вписати ту чи іншу будівлю в міський пейзаж, побудувавши натомість чергову скляну висотку. Девелопери, у свою чергу, вказують на міськдержадміністрацію, скаржачись на відсутність чітких правил гри і конкретних вимог щодо висотності для різних зон Києва.
Видання повідомляє, що в "Київміськбуді" дотримуються думки, що на сьогоднішній день немає особливих вимог до забудовників, що працюють в історичній частині Києва.
У прес-службі компанії відзначили, що не може бути особливих правил для окремих територій або компаній, а загальний правовий нігілізм повинен бути скасований в обов'язковому порядку, як явище. Замість цього необхідні чіткі правила гри і дотримання законів усіма учасниками будівельного процесу.
Основною проблемою забудови історичного ядра Києва в компанії вважають визначення доцільності забудови цих зон.
"Відповідальні органи, архітектори та інші компетентні фахівці повинні приймати рішення щодо такої необхідності. Якщо вона існує, містобудівна рада повинна виписати чіткі вимоги до забудови на відповідному майданчику. Після цього забудовник повинен визначитися, чи зможе він у створених умовах досягти необхідної мети своєї економічної діяльності", - резюмували в компанії.