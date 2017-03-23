Запрет России на перевод денег касается только международных платежных систем - НБУ

"Решение Государственной Думы Российской Федерации устанавливает ограничения на осуществление трансграничных переводов денежных средств из России в Украину с использованием международных платежных систем без открытия банковского счета. В то же время не предвидится запрета на осуществление банковского перевода средств за пределы Российской Федерации, в том числе в Украине, с использованием банковских счетов физических лиц", - говорится в сообщении НБУ.

Это означает, что физические лица смогут отправлять и получать средства из Российской Федерации через счета, открытые в банках.

Кроме этого, в НБУ напомнили, что в октябре 2016 Президент Петр Порошенко подписал Указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому сроком на год были применены санкции к шести платежным организациям международных платежных систем, созданных резидентами РФ.

Так, 22 марта Государственная Дума России приняла законопроект, который предусматривает осуществление переводов через системы, которые не контролируется Российской Федерацией.



Указанный закон должен быть утвержден также верхней палатой российского парламента, Советом Федерации, и подписан президентом. Через 30 дней после обнародования он вступит в силу.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он намерен устранить негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, которая была введена в октябре 2016 года.



В первые два месяца 2017 через Western Union в Украину поступило почти 20% денежных переводов из России

В то же время обозреватели отмечают, что украинские заробитчане, работающие в России, практически не осуществляют переводов через банковские счета, предпочитая осуществлять переводы через небанковские платежные системы.

Напомним, Национальный банк Украины по решению СНБО ввел санкции против отделений российских банков в Украине.