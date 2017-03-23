Заборона Росії на переказ грошей стосується лише міжнародних платіжних систем - НБУ

КИЇВ. 23 березня. УНН. Закон про заборону на грошові перекази, зокрема, і до України, що був ухвалений Держдумою РФ, стосується лише транзакцій через міжнародні платіжні системи, і не поширюється на банківські перекази коштів через банківські рахунки. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.