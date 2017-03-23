Заборона Росії на переказ грошей стосується лише міжнародних платіжних систем - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Закон про заборону на грошові перекази, зокрема, і до України, що був ухвалений Держдумою РФ, стосується лише транзакцій через міжнародні платіжні системи, і не поширюється на банківські перекази коштів через банківські рахунки. Про це УНН повідомляє із посиланням на ВВС.
“Рішення Державної Думи Російської Федерації встановлює обмеження на здійснення транскордонних переказів грошових коштів з Росії в Україну з використанням міжнародних платіжних систем без відкриття банківського рахунку. Водночас не передбачається заборони щодо здійснення банківського переказу коштів за межі Російської Федерації, зокрема в Україну, з використанням банківських рахунків фізичних осіб”, — йдеться у повідомленні НБУ.
Це означає, що фізичні особи зможуть надсилати та отримувати кошти з Російської Федерації через рахунки, відкриті у банках.
Окрім цього, в НБУ нагадали, що у жовтні 2016 року Президент Петро Порошенко підписав Указ про введення в дію рішення РНБО, згідно із яким строком на рік були застосовані санкції до шести платіжних організацій міжнародних платіжних систем, створених резидентами РФ.
Так, 22 березня Державна Дума Росії ухвалила законопроект, який передбачає здійснення переказів через системи, які не контролюється Російською Федерацією.
Зазначений закон має бути затверджений також верхньою палатою російського парламенту, Радою Федерації, і підписано президентом. Через 30 днів після оприлюднення він набуде чинності.
У пояснювальній записці до законопроекту йшлося про те, що він має на меті усунути негативні наслідки заборони на діяльність російських платіжних систем на території України, що була запроваджена в жовтні 2016 року.
У перші два місяці 2017 року через Western Union до України надійшло майже 20% грошових переказів із Росії
Водночас оглядачі зазначають, що українські заробітчани, що працюють у Росії, практично не здійснюють переказів через банківські рахунки, віддаючи перевагу переказам через небанківські платіжні системи.
Нагадаємо, Національний банк України за рішенням РНБО ввів санкції проти відділень російських банків в Україні.