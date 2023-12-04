За сутки россияне 17 раз обстреляли Донецкую область: один человек погиб, еще трое ранены

Всего за прошедшие сутки, 3 декабря, российские оккупанты 17 раз обстреливали гражданское население Донецкой области. Об этом сообщает национальная полиция Донецкой области.

Детали

Под российские обстрелы попали города Авдеевка, Торецк, поселок Нью-Йорк и села Бердичи, Константиновка, Новоэкономичное, Соловьево.

По Авдеевке оккупанты били из всех видов оружия. В результате обстрелов ранен гражданский человек. Из артиллерии россияне ударили по селу Константиновка, убили женщину и еще одну ранили. Поврежден частный дом. - говорится в утреннем отчете Нацполиции.

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Отмечается, что еще один человек получил ранения в Торецке. Правоохранители отметили, что оккупанты трижды ударили по Новоэкономичному ракетами С-300.

Там разрушениям подверглись 3 частных дома, учебные заведения.

Дополнение

Согласно данным полиции из-за российских обстрелов в Донецкой области было повреждено 8 гражданских объектов - 5 жилых домов, школа, детсад, завод.

Также согласно инфографике и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игоря Мороза с начала полномасштабной войны в Донецкой области россияне убили 1785 человек и ранили еще 4360 человек.

В то же время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.