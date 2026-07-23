За сутки на фронте произошло 261 боестолкновение, больше всего атак - на Покровском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 261 боевое столкновение. Самым горячим направлением остается Покровское, где украинские военные отразили 42 штурма российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

По данным Генштаба, в течение прошедших суток российские войска нанесли два ракетных удара с применением трех ракет, совершили 78 авиаударов, сбросив 267 управляемых авиабомб, использовали 9923 дрона-камикадзе и провели 3085 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов, в том числе 48 – из реактивных систем залпового огня.

В то же время авиация Сил обороны Украины поразила шесть районов сосредоточения живой силы противника и два других важных объекта российских войск.

Наибольшую активность враг проявлял на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 42 штурмовых действия. На Константиновском и Славянском направлениях оккупанты совершили по 25 атак, на Лиманском - 15, на Гуляйпольском - 13, на Южно-Слобожанском - 11