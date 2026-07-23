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За сутки на фронте произошло 261 боестолкновение, больше всего атак - на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Самым горячим направлением остается Покровское. Там украинские войска отразили за сутки 42 штурма российских оккупантов.

За сутки на фронте произошло 261 боестолкновение, больше всего атак - на Покровском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 261 боевое столкновение. Самым горячим направлением остается Покровское, где украинские военные отразили 42 штурма российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, в течение прошедших суток российские войска нанесли два ракетных удара с применением трех ракет, совершили 78 авиаударов, сбросив 267 управляемых авиабомб, использовали 9923 дрона-камикадзе и провели 3085 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов, в том числе 48 – из реактивных систем залпового огня.

В то же время авиация Сил обороны Украины поразила шесть районов сосредоточения живой силы противника и два других важных объекта российских войск.

Наибольшую активность враг проявлял на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 42 штурмовых действия. На Константиновском и Славянском направлениях оккупанты совершили по 25 атак, на Лиманском - 15, на Гуляйпольском - 13, на Южно-Слобожанском - 11

- говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска пять раз атаковали на Краматорском направлении, четыре – на Александровском, пять – на Ореховском, одну – на Купянском. На Приднепровском направлении наступательных действий противник не проводил.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях агрессор нанес два авиаудара, сбросил восемь управляемых авиабомб и совершил 53 обстрела, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки Россия потеряла 1460 военных. Также Силы обороны уничтожили 28 танков, 12 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, три ракеты, 13 наземных роботизированных комплексов, 1688 беспилотников, 541 единицу автомобильной и три единицы специальной техники противника.

Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ22.07.26, 13:44 • 27100 просмотров

Андрей Тимощенков

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