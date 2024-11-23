За отравлением Виктора Ющенко стоят спецслужбы рф - Bloomberg

Разведка США обнародовала доказательства причастности российских спецслужб к отравлению в 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, которое, по выводам его сторонников, стало результатом введения диоксина в пищу, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В документе приводится список подобных убийств, которые, по данным разведки, совершены российскими спецслужбами по личному приказу путина. кремль целенаправленно нацеливается на политических и оппозиционных лидеров в ключевых постсоветских странах, которых считает угрозой.

Как отмечается в отчете, ярким примером является отравление в 2004 году бывшего президента Украины Виктора Ющенко, которое едва не стало смертельным.

"Его сторонники пришли к выводу, что российская разведка ввела химический диоксин в его пищу, когда он был кандидатом в президенты, выступавшим за интеграцию Украины с Западом", - говорится в документе.

Напомним

Американская разведка обнародовала часть отчета, в котором раскрывается информация о целенаправленных ликвидациях политических оппонентов кремлевского диктатора владимира путина, осуществленных российскими спецслужбами.