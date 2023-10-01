За сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ “Север” на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области.
В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском и Марьиинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.
В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов по врагу за сутки – Генштаб