Из обменника во Львове похитили сейф с миллионом гривен
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В ночь на 17 ноября из помещения обменного пункта одного из львовских финансовых учреждений был похищен сейф, в котором хранился один миллион гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
В Галицкий отдел полиции 17 ноября около пяти часов утра обратился директор обменного пункта одного из львовских финансовых учреждений. Мужчина сообщил, что ночью из помещения обменника был похищен сейф, в котором хранились наличные средства в сумме один миллион гривен.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, злоумышленники проникли в помещение, взломав входную дверь. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Полицейские принимают все меры для установления личности злоумышленников. Проводится досудебное расследование.