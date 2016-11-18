З обмінника у Львові викрали сейф з мільйоном гривень
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. В ніч на 17 листопада з приміщення обмінного пункту однієї з львівських фінансових установ було викрадено сейф, у якому зберігався один мільйон гривень. Про це повідомили УНН у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
У Галицький відділ поліції 17 листопада близько п’ятої години ранку звернувся директор обмінного пункту однієї з львівських фінансових установ. Чоловік повідомив, що вночі з приміщення обмінника було викрадено сейф, у якому зберігались готівкові кошти у сумі один мільйон гривень.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, зловмисники проникли у приміщення, зламавши вхідні двері. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників. Проводиться досудове розслідування.