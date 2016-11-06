З.Ибрагимович стал автором 25000 гола в истории английской Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Юбилейный 25000 гол нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича позволил "дьяволам" одержать выездную победу над "Суонси", передает УНН со ссылкой на Рremierleague.
"МЮ" получил выездную победу в матче против "Суонси" со счетом 3:1.
На 15-й минуте, Поль Погба блестящим ударом в "девятку" из-за пределов штрафной открыл счет в матче.
З.Ибрагимович удвоил счет в матче, также записав на свой счет юбилейный 25000 гол в истории английской Премьер-лиги.
Нападающий дьяволов З.Ирагимович забил третий мяч во встрече, а У.Руни записал на свой счет 100-й асист в АПЛ.
Хозяева смогли ответить лишь одним голом в матче на 69-й минуте.
Напомним, Поль Погба является одним из номинантов на звание лучшего футболиста года.