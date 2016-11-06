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З.Ібрагімович став автором 25 000 голу в історії англійської Прем’єр-ліги

З.Ібрагімович став автором 25 000 голу в історії англійської Прем’єр-ліги

Київ • УНН

 • 10573 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ювілейни 25 000 гол нападника “Манчестер Юнайтед” Златана Ібрагімовича дозволив “дияволам” здобути виїзну перемогу над “Суонсі”, передає УНН з посиланням на Рremierleague.

“МЮ” здобув виїздну перемогу у матчі проти “Суонсі” з рахунком 3:1.

На 15-й хвилині, Поль Погба блискучим ударом в “дев’ятку” з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі.

З.Ібрагімович подвоїв рахунок у матчі, також записавши на свій рахунок ювілейний 25000 гол в історії англійської Прем’єр-ліги.

Нападник дияволів З.Ібрагімович забив третій м’яч у зустрічі, а У.Руні записав на свій рахунок 100-й асист в АПЛ.

Господарі спромоглися відповісти лише одним голом у матчі на 69-й хвилині.

Нагадаємо, Поль Погба є одним з номінантів на звання найкращого футболіста року.

Українські Національні Новини

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