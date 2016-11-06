З.Ібрагімович став автором 25 000 голу в історії англійської Прем’єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ювілейни 25 000 гол нападника “Манчестер Юнайтед” Златана Ібрагімовича дозволив “дияволам” здобути виїзну перемогу над “Суонсі”, передає УНН з посиланням на Рremierleague.
“МЮ” здобув виїздну перемогу у матчі проти “Суонсі” з рахунком 3:1.
На 15-й хвилині, Поль Погба блискучим ударом в “дев’ятку” з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі.
З.Ібрагімович подвоїв рахунок у матчі, також записавши на свій рахунок ювілейний 25000 гол в історії англійської Прем’єр-ліги.
Нападник дияволів З.Ібрагімович забив третій м’яч у зустрічі, а У.Руні записав на свій рахунок 100-й асист в АПЛ.
Господарі спромоглися відповісти лише одним голом у матчі на 69-й хвилині.
Нагадаємо, Поль Погба є одним з номінантів на звання найкращого футболіста року.