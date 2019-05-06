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Из 600 ракет, выпущенных из сектора Газа - 150 ликвидированы системой "Железный купол"

Киев  •  УНН

 • 10795 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с утра 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд, передает УНН.

“С 4 мая более 600 ракет были выпущены по Израилю, 150 из них перехвачены системой „Железный купол“. 35 ракет разорвались в густонаселенных районах, в результате были убиты трое израильтян”, — написал Розенфельд в Twitter.

Пресс-служба израильской армии сообщает, что в настоящий момент продолжают звучать сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на юге страны, предупреждая жителей о продолжающихся ракетных обстрелах.

Розенфельд также сообщил, что в восресенье один человек был убит в результате прямого попадания ракеты в городе Ашдод. Погибший стал четвертой жертвой с израильской стороны в результате обмена ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными, начавшегося 4 мая.

Since yesterday 4.5.until 5.5. Over 600 rockets fired at Israel. 150 intercepted by iron dome. 35 rockets strike populated areas. 3 killed.

— Micky Rosenfeld (@MickyRosenfeld) 5 мая 2019

Как стало известно ранее, один из руководителей сопротивления Газы заявил, что они “начали войну против Израиля и не отступят”.

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