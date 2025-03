Из 600 ракет, выпущенных из сектора Газа - 150 ликвидированы системой "Железный купол"

“С 4 мая более 600 ракет были выпущены по Израилю, 150 из них перехвачены системой „Железный купол“. 35 ракет разорвались в густонаселенных районах, в результате были убиты трое израильтян”, — написал Розенфельд в Twitter.

Пресс-служба израильской армии сообщает, что в настоящий момент продолжают звучать сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на юге страны, предупреждая жителей о продолжающихся ракетных обстрелах.

Розенфельд также сообщил, что в восресенье один человек был убит в результате прямого попадания ракеты в городе Ашдод. Погибший стал четвертой жертвой с израильской стороны в результате обмена ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными, начавшегося 4 мая.

Как стало известно ранее, один из руководителей сопротивления Газы заявил, что они “начали войну против Израиля и не отступят”.