З 600 ракет, випущених з Сектора Газа - 150 ліквідовані системою "Залізний купол"

“З 4 травня більше 600 ракет були випущені по Ізраїлю, 150 з них перехоплені системою „Залізний купол“. 35 ракет розірвалися в густонаселених районах, в результаті були вбиті троє ізраїльтян”, — написав Розенфельд в Twitter.

Прес-служба ізраїльської армії повідомляє, що в даний момент вони продовжують звучати сирени повітряної тривоги в населених пунктах на півдні країни, попереджаючи жителів про ракетні обстріли, які наразі тривають.

Розенфельд також повідомив, що у неділю одна людина була убита в результаті прямого попадання ракети в місті Ашдод. Загиблий став четвертою жертвою з ізраїльської сторони в результаті обміну ударами між палестинськими радикалами в секторі Газа і ізраїльськими військовими, що почався 4 травня.

Як стало відомо раніше, один з керівників опору Гази заявив, що вони “почали війну проти Ізраїлю та не відступлять”.