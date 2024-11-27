Более 5 тысяч детей вступило в "Юнармию" в оккупированной Донецкой области. 9 лучших "юнармейцев" в этом году повезут в москву на главную елку рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

важным элементом стратегии воспитания захватчиков является привлечение молодежи к разнообразным про российских пропагандистских организаций. "Юнармия" - одна из передовых, созданная наподобие советских детских организаций.

Сегодня на временно оккупированных территориях Донецкой области уже более 5 тысяч детей включено в эту милитаризованную организацию. Но самый большой риск детей, которые привлекаются к подобным образованиям, это быть втянутым в реальную войну, - пишет ЦНС.

Подтверждением этого является тот факт, что россияне запланировали зимние сборы членов милитарного движения "Юнармия" на полигонах в Крыму, рядом с контрактниками свои армии. По замыслу это должно ускорить адаптацию участников движения к реальной армии и сделать обучение более реалистичными.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мнений в школах и молодежных организациях.

