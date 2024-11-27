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"Юнармия": рф на оккупированных территориях готовит детей к войне

"Юнармия": рф на оккупированных территориях готовит детей к войне

Киев  •  УНН

 • 3434 просмотра

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На оккупированной Донетчине более 5 тысяч детей вступили в российскую милитаризованную организацию "Юнармия". Оккупанты планируют проводить военные сборы для детей на полигонах Крыма вместе с контрактниками.

Более 5 тысяч детей вступило в "Юнармию" в оккупированной Донецкой области. 9 лучших "юнармейцев" в этом году повезут в москву на главную елку рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
важным элементом стратегии воспитания захватчиков является привлечение молодежи к разнообразным про российских пропагандистских организаций. "Юнармия" - одна из передовых, созданная наподобие советских детских организаций.

Сегодня на временно оккупированных территориях Донецкой области уже более 5 тысяч детей включено в эту милитаризованную организацию. Но самый большой риск детей, которые привлекаются к подобным образованиям, это быть втянутым в реальную войну,

- пишет ЦНС.

Подтверждением этого является тот факт, что россияне запланировали зимние сборы членов милитарного движения "Юнармия" на полигонах в Крыму, рядом с контрактниками свои армии. По замыслу это должно ускорить адаптацию участников движения к реальной армии и сделать обучение более реалистичными.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что оккупанты продолжают уничтожать национальную идентичность детей с оккупированных территорий и воспитывать их как "пушечное мясо" для рф через милитаризацию, пропаганду и контроль их мнений в школах и молодежных организациях.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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