Евросоюз заявил о солидарности с народом Беларуси

“Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз стоит с народом Беларуси”, — написал он на своей странице в Twitter.

Боррель не упомянул о том, что одновременно в Минске с участием порядка 50 тыс. человек проходил второй митинг — “в поддержку президента Александра Лукашенко”, на который, по данным ряда СМИ — людей свозили из регионов.

Лидеры ЕС и НАТО в эти дни стараются активно реагируют на все события в Беларуси.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020

Так, после высказывания Лукашенко на митинге о том, что силы Североатлантического альянса находятся в 15 минутах полета от границ Беларуси, штаб-квартира НАТО в течение полутора часов распространила ответное заявление, в котором подчеркнула, что организация в настоящее время не занимается наращиванием сил в Восточной Европе. То есть все силы НАТО, которые действительно дислоцированы близ белорусских границ, были переброшены туда еще в 2015-2017 годах и с тех пор неизменно остаются там.