Евросоюз заявил о солидарности с народом Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 91179 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103550 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129217 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108761 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128929 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101658 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102408 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104132 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101982 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Евросоюз заявил о солидарности с народом Беларуси

Евросоюз заявил о солидарности с народом Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11695 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Евросоюз солидарен с народом Беларуси. Об этом заявил после состоявшихся в воскресенье в Минске митингов верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

“Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз стоит с народом Беларуси”, — написал он на своей странице в Twitter.

Боррель не упомянул о том, что одновременно в Минске с участием порядка 50 тыс. человек проходил второй митинг — “в поддержку президента Александра Лукашенко”, на который, по данным ряда СМИ — людей свозили из регионов.

Лидеры ЕС и НАТО в эти дни стараются активно реагируют на все события в Беларуси.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.

The EU stands by the Belarusian people.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020

Так, после высказывания Лукашенко на митинге о том, что силы Североатлантического альянса находятся в 15 минутах полета от границ Беларуси, штаб-квартира НАТО в течение полутора часов распространила ответное заявление, в котором подчеркнула, что организация в настоящее время не занимается наращиванием сил в Восточной Европе. То есть все силы НАТО, которые действительно дислоцированы близ белорусских границ, были переброшены туда еще в 2015-2017 годах и с тех пор неизменно остаются там.

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