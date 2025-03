Євросоюз заявив про солідарність з народом Білорусі

“Сотні тисяч людей вийшли сьогодні на мирні демонстрації, вимагаючи звільнення політичних в’язнів, покарання осіб, які несуть відповідальність за поліцейське насильство, і реальних виборів. Євросоюз стоїть з народом Білорусі”, — написав він на своїй сторінці в Twitter.

Боррель не згадав про те, що одночасно в Мінську за участю близько 50 тис. осіб проходив другий мітинг — “на підтримку президента Олександра Лукашенка”, на який, за даними ряду ЗМІ — людей звозили з регіонів.

Лідери ЄС та НАТО в ці дні намагаються активно реагують на всі події в Білорусі.

Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.



The EU stands by the Belarusian people.

Так, після висловлювання Лукашенка на мітингу про те, що сили Північноатлантичного альянсу знаходяться в 15 хвилинах польоту від кордонів Білорусі, штаб-квартира НАТО протягом півтори години розповсюдила заяву у відповідь, в якому підкреслила, що організація в даний час не займається нарощуванням сил у Східній Європі. Тобто всі сили НАТО, які дійсно дислоковані поблизу білоруських кордонів, були перекинуті туди ще в 2015-2017 роках і з тих пір незмінно залишаються там.