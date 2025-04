Евросоюз подписал третий контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцин от COVID-19

Детали

“Сегодня Еврокомиссия подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на поставку дополнительных 1,8 млрд доз от имени всех государств — членов ЕС в период с конца 2021 по 2023 год”, — отмечается в нем.

Как поясняет ЕК, контракт “позволит закупить 900 млн доз текущей вакцины и вакцины, адаптированной к новым мутациям вируса, с возможностью приобретения еще 900 млн доз позже”.

Справка

Осенью прошлого года Еврокомиссия подписала контракты с шестью западными производителями вакцин от коронавируса на предзаказ препаратов. Все они были заключены еще до завершения разработки, испытаний и сертификации вакцин в ЕС. По контрактам была совершена предоплата, размер которой ЕК не раскрывает, однако речь может идти о миллиардах евро. Суммарно эти шесть контрактов должны были гарантировать поставку в ЕС 2,3 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Впоследствии четыре из шести компаний — AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson — смогли вывести свои вакцины на рынок, после чего они были по ускоренной процедуре сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств.

Как сообщили ранее в Еврокомиссии, к настоящему времени 27 стран ЕС получили более 200 млн доз препаратов от коронавируса. Цель сообщества — вакцинировать 70% населения к концу лета.

