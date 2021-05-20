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Евросоюз подписал третий контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцин от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Еврокомиссия (ЕК) подписала контракт с концерном BioNTech — Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе, пишет УНН.

Евросоюз подписал третий контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцин от COVID-19

Детали

“Сегодня Еврокомиссия подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer на поставку дополнительных 1,8 млрд доз от имени всех государств — членов ЕС в период с конца 2021 по 2023 год”, — отмечается в нем.

Как поясняет ЕК, контракт “позволит закупить 900 млн доз текущей вакцины и вакцины, адаптированной к новым мутациям вируса, с возможностью приобретения еще 900 млн доз позже”.

Справка

Осенью прошлого года Еврокомиссия подписала контракты с шестью западными производителями вакцин от коронавируса на предзаказ препаратов. Все они были заключены еще до завершения разработки, испытаний и сертификации вакцин в ЕС. По контрактам была совершена предоплата, размер которой ЕК не раскрывает, однако речь может идти о миллиардах евро. Суммарно эти шесть контрактов должны были гарантировать поставку в ЕС 2,3 млрд доз вакцин до конца 2021 года. Впоследствии четыре из шести компаний — AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson — смогли вывести свои вакцины на рынок, после чего они были по ускоренной процедуре сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств.

Как сообщили ранее в Еврокомиссии, к настоящему времени 27 стран ЕС получили более 200 млн доз препаратов от коронавируса. Цель сообщества — вакцинировать 70% населения к концу лета.

Today we signed a third contract with BioNTech-Pfizer for an additional 1.8 billion doses between end 2021 and 2023.

This is good news for our long-term fight to protect European citizens against the virus and its variants.

Learn more: https://t.co/eCOqSNNYlL#SafeVaccines pic.twitter.com/tWm1CvCbrD

— European Commission  (@EU_Commission) May 20, 2021

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